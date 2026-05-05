Rolling Stones reivindican su vigencia con ‘Foreign Tongues’: «Hay urgencia en este disco»

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Jesús Centeno

Nueva York, 5 may (EFE).- The Rolling Stones reivindicaron este martes su vigencia y la desbordante energía de su nuevo álbum, ‘Foreign Tongues’, que verá la luz el 10 de julio y que, según afirmaron hoy al presentarlo en Nueva York, está lleno de «urgencia», fruto de una grabación rápida de apenas un mes en su Londres natal.

El grupo, formado en 1962, desveló además un nuevo sencillo, ‘In the Stars’, ya disponible en plataformas digitales, durante un evento celebrado en el hotel Weylin de Brooklyn, donde Mick Jagger (voz), Keith Richards y Ron Wood (guitarras) posaron ante medios y fans junto a su icónico logo de la boca abierta con la lengua fuera.

Jagger, vestido con una llamativa chaqueta de rayas, Richards con gorra y bufanda de seda, y Wood con una chaqueta estampada de mariposas, derrocharon buen humor y complicidad en una breve charla con el presentador Conan O’Brien restringida a invitados de honor y medios internacionales.

El vocalista señaló que, para este álbum, fue clave grabar casi en directo y, en muchas ocasiones, en una sola toma, para aprovechar la química entre los miembros de la banda: «Tienes que mover los ojos y ver a todo el mundo: a Keith, a Ronnie… ves exactamente lo que están haciendo y pensando. El estudio funcionó muy bien para nosotros y el sonido era muy bueno», afirmó.

Esa atmósfera distendida y el hecho de que muchas de las canciones se grabaran en tan poco tiempo contribuyeron a dotar al disco de «una energía de urgencia», logrando un sonido que, pese a su veteranía (Jagger y Richards tienen 82 años y Wood, 78), logra evitar cualquier sensación de rutina.

‘Foreign Tongues’ es su primer trabajo de estudio desde ‘Hackney Diamonds’ (2023), con el que regresaron tras varios años de silencio y que logró un premio Grammy.

En esta ocasión, los Stones subrayaron que han seguido «explorando nuevos matices» sin renunciar a su esencia rockera, fieles a una identidad que han ido puliendo a lo largo de más de seis décadas.

«Nunca olvidamos nuestras raíces», coincidieron los músicos, que definieron el álbum como un recorrido por distintos géneros, desde el rock más clásico hasta baladas y temas con influencias country.

«No tenemos nada que demostrar, pero seguimos siendo una banda de rock capaz de hacer distintos estilos», anotó Jagger.

Richards, en su habitual aire disperso pero desenfadado, acompañando sus palabras con teatrales gestos de manos, aseguró que la inspiración sigue siendo algo casi místico, espontáneo, y fanfarroneó con que sus riffs «simplemente llegan», provocando las risas del público.

También bromearon sobre el reparto de protagonismo en el álbum: «Nos gusta el álbum, pero yo no tengo muchos solos… él tiene todos los solos», ironizó Jagger señalando a Richards.

Paul McCartney, colaborador de honor

La banda adelantó que el disco cuenta con varias colaboraciones, entre ellas la del exbeatle Paul McCartney, que participó en una grabación (bromearon imitando el entusiasmo de McCartney al hablar de las sesiones), y la de Robert Smith, líder de The Cure, quien, con su icónico rostro maquillado con pintalabios, terminó sumándose a un tema tras coincidir con ellos en el estudio.

‘Sus Satánicas Majestades’ dejaron claro que su ambición creativa sigue intacta: «Siempre hay algo más ahí fuera», concluyó Jagger, que afirmó que el grupo «no tiene nada que demostrar» pero que sigue siendo «una banda de rock capaz de hacer baladas y explorar una amplia gama de estilos», algo que, dijo, se refleja en este disco.

El lanzamiento de ‘Foreign Tongues’ ha estado precedido por una campaña progresiva en redes sociales: el pasado sábado, el grupo desveló el título del disco y hoy avanzó que saldrá el 10 de julio.

En abril, habían lanzado un vinilo de edición limitada con el tema ‘Rough and Twisted’, bajo su histórico seudónimo The Cockroaches, en el marco de una campaña promocional que se agotó en pocas horas en tiendas independientes.

Sin embargo, su actividad en directo sigue rodeada de incertidumbre, especialmente después de que la gira europea prevista para 2026 fuera cancelada debido a las dificultades que, según Richards, le supone mantener el exigente ritmo de los conciertos.

Formados en Londres en 1962, los Stones siguen siendo una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock, con himnos como ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, ‘Paint It Black’ o ‘Start Me Up’. EFE

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