Roma empieza a restaurar la estatua del ‘elefante’ de Bernini tras perder un colmillo

1 minuto

Roma, 24 feb (EFE).- Los técnicos del Ayuntamiento de Roma han empezado a restaurar la estatua del elefante diseñado por Gian Lorenzo Bernini, ubicada en una céntrica plaza de la capital, para arreglar uno de sus colmillos, que apareció roto hace una semana.

Las labores tienen como objetivo restaurar la parte dañada y, de paso, llevar a cabo un mantenimiento ordinario de la escultura en su conjunto, según explican desde el consistorio.

Esta famosa escultura, un elefante que sostiene un obelisco en la céntrica plaza de la Minerva, obra del gran escultor del barroco romano, apareció con uno de los colmillos roto el pasado 18 de febrero, si bien se pudo recuperar la parte desprendida.

El hecho suscitó la indignación de las autoridades.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, consideró «inaceptable» que el patrimonio artístico y cultural «vuelva a sufrir daños tan graves», ya que no es la primera vez que esta figura sufre deterioros.

El ‘elefantino’, como se le conoce en Roma, sostiene un obelisco tiene una altura de aproximadamente 5,5 metros, pero alcanza los 12 metros con la cruz y fue diseñado por Gian Lorenzo Bernini y realizado en 1667 por su alumno Ercole Ferrata. EFE

gsm/sam/jgb