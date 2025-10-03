RSF denuncia que 20 periodistas han sido arrestados por Israel a bordo de la Flotilla

The Swiss voice in the world since 1935
París, 3 oct (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este viernes que al menos 20 periodistas a bordo de la Global Sumud Flotilla han sido arrestados «ilegalmente» entre el 1 y el 2 de octubre por las autoridades israelíes y exigió «la liberación inmediata» de los informadores.

Según los datos de la oenegé, se trata de periodistas internacionales que cubrían el convoy de 42 embarcaciones que iba a aportar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Entre los medios a los que pertenecían estos reporteros figuran el español ‘El País’, el catarí ‘Al-Jazeera’, el canal público italiano ‘RAI’, el periódico francés ‘L’Humanité’ y el medio público turco ‘TRT’.

RSF aseguró que los periodistas arrestados por las fuerzas israelíes han perdido el contacto con sus respectivas redacciones. La oenegé explicó que, al parecer, todos los informadores están retenidos en el puerto israelí de Asdod, entre Tel-Aviv y la Franja de Gaza.

«Las Fuerzas Armadas israelíes, que han matado a más de 210 periodistas en la Franja, continúan, con estas detenciones ilegales mar adentro, su estrategia de bloqueo mediático para ocultar los crímenes que cometen contra la población palestina», denunció el responsable de RSF para las situaciones de crisis, Martin Roux, en un comunicado.

El mensaje de RSF coincide con la interceptación por parte de Israel del Marinette, el último barco de la Global Sumud Fotilla con destino a Gaza que quedaba navegando en el Mediterráneo, del total de 42, que sumaban 473 tripulantes.

La Global Sumud Flotilla, compuesta por decenas de barcos que salieron de España, Túnez, Italia y Grecia, es la misión humanitaria más amplia de este tipo organizada hasta el momento, con cientos de voluntarios de más de cuarenta nacionalidades. EFE

atc/ngp/cg

