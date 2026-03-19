Ruanda y RD Congo acuerdan «medidas concretas» para avanzar en su acuerdo de paz

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Representantes de la República Democrática del Congo (RDC) y de Ruanda acordaron en Washington tomar «medidas concretas» destinadas a respetar el frágil acuerdo de paz alcanzado en 2025, según un comunicado conjunto.

El conflicto entre ambos países africanos ha continuado a pesar del trato firmado bajo el auspicio del gobierno estadounidense de Donald Trump.

«Los días 17 y 18 de marzo de 2026, representantes de la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda se reunieron en Washington y acordaron medidas concretas para seguir avanzando en la aplicación» del acuerdo del año pasado, señala un comunicado del Departamento de Estado.

El este de la RDC, devastado por la guerra desde hace 30 años, se ve afectado desde finales de 2021 por el resurgimiento del M23, apoyado por Ruanda.

«Estos esfuerzos incluyen un compromiso mutuo de adoptar medidas específicas para respaldar la soberanía y la integridad territorial de la otra parte, la retirada programada de las fuerzas y el levantamiento de las medidas defensivas», agrega la declaración conjunta de Estados Unidos, la RDC y Ruanda.

La iniciativa se produce tras la muerte de una trabajadora humanitaria francesa de Unicef en un ataque con dron en Goma, en RDC, y dos semanas después de la imposición de sanciones estadounidenses contra el ejército ruandés.

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