Rubio, optimista pero cauteloso ante diálogo de paz en Gaza: «Todavía hay mucho por hacer»

3 minutos

Washington, 5 oct (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se mostró optimista este domingo sobre que las negociaciones del plan impulsado por la Casa Blanca conduzcan a la liberación de todos los rehenes en Gaza y al fin de la guerra entre Israel y Hamás, aunque insistió en que aún quedan obstáculos que salvar.

Rubio advirtió que el diálogo indirecto que se iniciará este lunes en El Cairo (Egipto), entre negociadores israelíes y el grupo islamista palestino, como parte de la primera fase de la propuesta del presidente Donald Trump, «aún no» supone el cese completo de las hostilidades.

«Todavía hay mucho por hacer», dijo Rubio en una entrevista a la cadena NBC, donde señaló que las partes en diálogo deben determinar primero cómo será la entrega de rehenes y el intercambio por prisioneros palestinos, para luego enfocarse en la creación de un nuevo liderazgo palestino en el devastado enclave.

Preguntado sobre si los rehenes serían liberados esta misma semana, el secretario de Estado evitó dar una fecha concreta y en su lugar aseguró que esperan que la devolución «sea lo antes posible”.

«Esto es lo más cerca que hemos estado de liberar a todos los rehenes, a todos y cada uno, a los 48, incluidos los 28 fallecidos. Pero hay muchos obstáculos en el camino. Queda mucho trabajo por delante», insistió, esta vez a la cadena ABC News.

La propuesta de 20 puntos de Trump, aceptada por Israel, contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos, tras lo cual habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 66.000 personas han muerto en casi dos años de guerra.

Hamás anunció que acepta la liberación de todos los rehenes según lo estipulado en el plan del presidente estadounidense, si bien exigió «aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio».

El grupo islamista también pidió negociar algunos de los puntos de la propuesta, que incluye la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, además de la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo a lo que se opone el Gobierno israelí.

La Casa Blanca confirmó que el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó a El Cairo para avanzar las negociaciones sobre el plan antes de su implementación.

El propio mandatario estadounidense anunció este sábado que Israel acordó una línea inicial de retirada en Gaza y llamó a Hamás a aceptar los términos para así impulsar el diálogo.

Rubio señaló este domingo a NBC que, antes de que las tropas israelíes continúen su repliegue, las partes deben determinar quién tomará el control del territorio.

«Cuando le pedimos a Israel: ‘Están en la línea amarilla, ahora tienen que entregar todo lo que está detrás’, necesitan tener a alguien a quien entregárselo. Así que, seamos realistas. No se puede simplemente establecer una nueva estructura de gobierno dentro de Gaza en 72 horas», concluyó. EFE

