Rubio manifiesta ante León XIV su «compromiso» por la paz y buena relación con el Vaticano

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Ciudad del Vaticano, 7 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha expresado este jueves su compromiso para «promover la paz» ante el papa León XIV, con quien se ha reunido en el Vaticano para subrayar también la «sólida relación» bilateral tras las críticas al pontífice por parte de Donald Trump.

El jefe de la diplomacia estadounidense resumió su cita vaticana en sus redes sociales: «Me reuní con @pontifex (el perfil oficial del papa) para subrayar nuestro compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana», escribió en la red social X.

El encuentro entre Rubio y el primer pontífice estadounidense se produce tras varios ataques verbales del presidente de EE.UU., Donald Trump, hacia el papa por su posición contraria a la guerra de Irán. EFE

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