Rusia acusa a Ucrania de mostrar su «naturaleza terrorista» con ataques durante tregua
Moscú, 8 may (EFE).- El Kremlin acusó este viernes a Ucrania de mostrar su «naturaleza terrorista» por efectuar ataques contra infraestructuras civiles coincidiendo con la tregua unilateral de 48 horas declarada por el presidente ruso, Vladímir Putin.
«Esta es la manifestación de la naturaleza terrorista del régimen de Kiev», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE
