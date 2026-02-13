Rusia anuncia conversaciones con Ucrania el 17 y 18 de febrero en Ginebra

2 minutos

Rusia anunció este viernes una nueva ronda de conversaciones el 17 y 18 de febrero con representantes de Ucrania y Estados Unidos, para tratar de encontrar una salida al conflicto con Ucrania, que pronto entrará en su quinto año.

Los dos países en guerra ya mantuvieron en Abu Dabi dos rondas de conversaciones, con mediación de Estados Unidos, aunque no han logrado un avance decisivo, ya que Moscú y Kiev mantienen importantes desacuerdos en el delicado tema territorial.

«El próximo ciclo de negociaciones (…) tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero en Ginebra, también en formato tripartito entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia Ria Novosti.

Peskov dijo que la delegación de Moscú en Ginebra estará encabezada por Vladimir Medinski, un exministro de Cultura de línea dura que lideró negociaciones anteriores en Turquía.

Ucrania confirmó que las conversaciones estaban previstas en Ginebra.

«La delegación ucraniana ya ha comenzado a prepararse para esta reunión», afirmó su principal negociador, Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania.

Indicó que participará en esta reunión el jefe de gabinete de Zelenski y exjefe de inteligencia, Kirilo Budánov, junto con otros numerosos funcionarios.

En esas negociaciones Rusia se ha mantenido firme en sus demandas de concesiones, que Ucrania rechaza por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Rusia presiona para que Ucrania se retire de la parte que controla en la región oriental de Donetsk, alrededor de un 17%.

Ucrania ha rechazado una retirada unilateral y busca garantías de seguridad occidentales sólidas para disuadir a Rusia de relanzar su ofensiva tras cualquier alto el fuego.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea que anexó en 2014 y áreas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de 2022.

