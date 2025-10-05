The Swiss voice in the world since 1935
Rusia ataca masivamente toda Ucrania y golpea con dureza Zaporiyia y Leópolis

Berlín, 5 oct (EFE).- Rusia atacó por la noche masivamente con drones y misiles toda Ucrania, del este al oeste, y golpeó con especial dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde falleció al menos una persona, y la occidental de Leópolis, donde parte de la metrópolis se quedó sin electricidad y se registraron varios incendios.

El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania informó que en Zaporiyia murió una persona como consecuencia del ataque combinado nocturno de las fuerzas rusas, que lanzaron drones y bombas aéreas guiadas la noche de este sábado al domingo.

El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fedorov, indicó en Telegram que al menos 10 personas resultaron heridas en el ataque, que provocó al menos diez impactos en la ciudad.

Tres distritos de la ciudad resultaron afectados por los bombardeos.

Ocho edificios de varios pisos, ocho viviendas privadas y varios inmuebles no residenciales resultaron dañados.

Más de 73.000 abonados se quedaron sin electricidad y más de 290 sin suministro de gas, ya que el bombardeo ruso dañó las tuberías gasísticas y se tuvo que cortar además el suministro en el edificio de varios pisos que resultó más afectado por el ataque.

En Leópolis también parte de la ciudad se quedó sin electricidad.

Además se registraron varios incendios, entre ellos en un parque industrial.

El ataque comenzó en el este y poco a poco, a lo largo de la madrugada, se extendió también por el centro y el oeste de Ucrania.

El mapa de las alertas de la Fuerza Aérea incluye, entre otras regiones, Kiev, Sumi, Cherníguiv, Cherkasi, Vinnitsia, Odesa, Járkov, Zhitómir, Mykoláiv, Rivne, Zaporiyia, Jmelnitski, Leópolis, Ivano Frankivsk. EFE

cae/llb

