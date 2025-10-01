The Swiss voice in the world since 1935
Rusia condena a 25 años de cárcel a hombre que asesinó a once mujeres dos décadas atrás

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 1 oct (EFE).- Un tribunal de la región rusa de Altái, a casi 3.000 kilómetros de Moscú, condenó hoy a 25 años de cárcel a un hombre que asesinó entre 1989 y 2000 a once mujeres, una condena que no pudo ser todo lo severa que estipula la legislación rusa -cadena perpetua- debido a la prescripción del delito.

«El Tribunal del distrito Kalmanski de la región de Altái condenó al ciudadano Vitali Manishin, de 54 años, tras hallarle culpable de asesinato con agravantes relacionado con violaciones de dos o más personas», informó en Telegram la Fiscalía local.

La corte estableció que en septiembre de 1989 el acusado, en aquella época estudiante, conoció a una muchacha de 17 años en la localidad de Zeliónaya Dubrava del distrito Ródinski, a la que estranguló y, posteriormente, ocultó su cadáver en el bosque cercano.

Entre 1999 y 2000 otras dos residentes locales, entre las que habían varias estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de Altái, desaparecieron.

Según la Fiscalía, «Manishin, con la excusa de ayudarlas a ingresar en el centro docente y estudiar en este, así como para ayudarles a encontrar trabajo, entablaba contacto con muchachas jóvenes en la ciudad de Barnaul».

«Les convencía de viajar con ellas en automóvil al distrito Kalmanski, donde las violaba y asesinaba, y escondía sus cuerpos en el bosque», añadieron las autoridades rusas.

Las causas penales incoadas tras la desaparición de las víctimas fueron abiertas por las fiscalías locales desde 1990 y luego unidas en una sola causa como asesinatos en serie.

Durante 30 años de investigaciones, las autoridades rusas buscaron identificar al culpable de estos delitos.

Debido a la prescripción del delito por el transcurso del tiempo, que impide imponer la pena máxima prescrita en estos casos, pero dada la gravedad de los delitos, el Tribunal determinó condenar a Manishin a 25 años de prisión, de los cuales pasará siete en una cárcel y el resto en una colonia penitenciaria de alta seguridad.EFE

mos/cg

