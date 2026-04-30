Rusia confirma que corta envíos a Alemania por daños en oleoducto por ataques ucranianos

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Moscú, 30 abr (EFE).- El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, confirmó este jueves que los cortes de suministro de crudo a la refinería alemana de Schwedt se deben a los daños ocasionados en la infraestructura del oleoducto Druzhba debido a los ataques ucranianos.

«El ejército ucraniano también está atacando la infraestructura del oleoducto, y estamos viendo daños en las estaciones de bombeo de petróleo y las instalaciones», informó Nóvak.

Por ello, explicó que los cortes de suministro se deben a «limitaciones técnicas del oleoducto».

Además, afirmó que encontraron otras opciones de suministro para el petróleo de Kazajistán. «Nadie está sufriendo pérdidas en cuanto al volumen» de los envíos, afirmó.

La semana pasada las autoridades rusas comunicaron que interrumpirían el suministro a la refinería alemana de Schwedt a partir del 1 de mayo y que se garantizaría la distribución mediante rutas alternativas.

Sin embargo, hoy confirmó que la refinería ya dejó de recibir petróleo a través del Druzhba.

Anteriormente la parte rusa únicamente adujo el corte a «limitaciones técnicas», pero el ministro de Energía de Kazajistán, Yerlán Akkenzhenov, informó a la prensa que es probable que la interrupción se deba a los ataques contra la infraestructura energética rusa.

Kazajistán planeaba suministrar este año 2,5 millones de toneladas de petróleo a Alemania, 400.000 toneladas más que el año anterior. EFE

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