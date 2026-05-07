Rusia demanda a grandes desarrolladores de videojuegos por violar su ley de datos

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Moscú, 7 may (EFE).- Las autoridades rusas han demandado a al menos siete grandes estudios internacionales de desarrollo de videojuegos, entre ellos Electronic Arts (‘Los Sims’, ‘Battlefield’, ‘FIFA’) y Take-Two Interactive Software, matriz entre otros de Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemptions), por violar la legislación rusa, informó este jueves el diario ‘Kommersant’.

El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, denunció este año a las empresas por violar la ley de datos y no localizar sus servidores en territorio nacional.

Otras empresas que están en el punto de mira son Epic Games, Digital Extremes y Embracer Group.

En abril, un tribunal ruso declaró culpables a las compañías Battlestate Games, Electronic Arts, Take-Two Interactive Software y NetEase, y las multó con dos millones de rublos (unos 22.750 euros).

La ley rusa exige que los datos de los usuarios rusos se recopilen y procesen únicamente en servidores que estén dentro del país.

En 2023 ya fue sancionada la empresa estadounidense Blizzard, desarrolladora de ‘Warcraft’, ‘Diablo’ u ‘Overwatch’, entre otros.

Aunque casi todas las empresas extranjeras de videojuegos han cesado sus operaciones en Rusia por la incapacidad de aceptar pagos debido a las sanciones internacionales tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, los expertos citados por ‘Kommersant’ estiman que dichas compañías tienen unos 20 millones de usuarios en el país.

Los jugadores rusos han aprendido a eludir las sanciones a través de intermediarios para adquirir juegos a través de la plataforma Steam, pero si Roskomandzor bloquea la plataforma, el mercado de los videojuegos se monopolizará bajo la estatal VK Play, la única alternativa que queda, advierten los expertos.

Se teme que estas denuncias sean los primeros pasos hacia nuevas futuras restricciones, como ya ocurrió con la prohibición de la plataforma Roblox, pero también con multitud de servicios y aplicaciones digitales como Instagram o Telegram, cuya censura comenzó también por violar la ley de localización de datos.

Paralelamente, las autoridades rusas aumentaron sus esfuerzos de inversión en los videojuegos nacionales, aunque no han logrado ampliar cuotas de mercado.

En 2025 Rusia nacionalizó la empresa Mir Tankov (anteriormente World of Tanks) después de que la empresa propietaria saliese del mercado ruso tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. EFE

mos/mra