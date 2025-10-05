Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre su territorio

Moscú, 5 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche de este sábado al domingo 32 drones de ala fija sobre el territorio del país, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en las regiones de Bélgorod y Briansk, ambas fronterizas con Ucrania: en cada una de ellas fueron interceptados y destruidos once aparatos no tripulados.

Los drones restantes fueron abatidos sobre las regiones de Nizhni Nóvgorod (5), Briansk (1), Kursk (1), Tula (1), Tambov (1) y la república de Mordovia (1).

Debido al ataque aéreo, la autoridades aeronáuticas dispusieron la suspensión temporal de las operaciones de los aeropuertos de Nizhni Nóvgorod, Tambov y Yaroslavl, medida que fue levantada una vez que cesó la amenaza a la seguridad de los vuelos.

El sábado, drones ucranianos alcanzaron y provocaron un incendio en una zona industrial en la región de Leningrado, a más de 800 kilómetros del lugar más próximo de la frontera con Ucrania.

Según el gobernador de esa entidad federada rusa, Alexandr Drozdenko, los drones atacaron Kírishi, ciudad que alberga la refinería de petróleo KINEF, perteneciente a la petrolera Surgutneftegaz.

En los últimos meses Ucrania ha redoblado sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado un déficit de gasolina, con el consiguiente incremento de los precios. EFE

