Rusia derriba 53 drones ucranianos en nueve regiones rusas

Moscú, 8 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la madrugada 53 drones ucranianos sobre nueve regiones del país.

«Entre las 23:00 del 7 de octubre y las 07:00 del 8 de octubre, hora de Moscú, los sistemas de defensa antiaérea derribaron 53 drones ucranianos de ala fija», reza la nota publicada en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso.

La mayoría fueron interceptados en Bélgorod (28 drones), donde esta mañana se registraron tres muertos a causa del impacto de un misil contra un polideportivo a menos de 20 kilómetros de la capital regional.

Otros 11 drones fueron derribados sobrevolando las regiones de Vorónezh, seis en Rostov, dos en Briansk y otros dos en Kursk.

También fueron abatidos drones en las regiones de Lípetsk, Tambov, Smolensk y Nizhni Nóvgorod.

La parte rusa comunica acerca de los drones derribados, pero no de aquellos que logran impactar contra sus objetivos.

Ayer, durante la misma franja horaria, Defensa notificó haber derribado 207 drones ucranianos, mientras que el lunes fueron 251.EFE

mos/alf