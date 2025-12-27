Rusia derriba siete drones ucranianos en uno de los ataques de menor intensidad del año

1 minuto

Moscú, 27 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron este sábado siete drones ucranianos, todos en el sur del país, en uno de los ataques menos intensos del año en curso.

«Durante la noche, los sistemas de defensa activos derribaron siete drones ucranianos», reza el parte del Ministerio de Defensa publicado en Telegram.

Cuadro drones fueron abatidos sobrevolando la región de Krasnodar y otros tres sobre Adigueya.

Las autoridades locales informaron posteriormente del cierre de varios aeropuertos, así como del paso terrestre a través del puente de Crimea, que une la península ucraniana, anexionada por Rusia en 2014, con la región de Krasnodar.

Del mismo modo, en la ciudad de Sebastopol sonaron las alarmas antiaéreas.

Ayer, Rusia derribó 77 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones rusas y los mares Negro y Azov.

Durante los últimos días Ucrania había intensificado los ataques con drones sobre territorio ruso en el marco de un nuevo estancamiento de las negociaciones entre ambos países para alcanzar una paz. EFE

mos/mr