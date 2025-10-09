Rusia derribar 19 drones ucranianos sobre siete de sus regiones

Moscú, 9 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 19 drones de ala fija sobre siete regiones del país, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram,

Según el parte castrense, nueve de los aparatos abatidos la pasada noche fueron destruidos sobre la región de Volgogrado, cuyo lugar más próximo a la frontera de Ucrania se encuentra a una distancia de 140 kilómetros.

«Esta noche, las fuerzas de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa de Rusia repelieron un ataque masivo de vehículos aéreos no tripulados en el territorio de la región de Volgogrado», señaló el gobernador de la región, Andréi Bocharov, citado por el canal de Telegram de su administración.

La máxima autoridad regional indicó que la caída de los fragmentos de un dron «dañaron parcialmente una sala de calderas en el municipio de Kótovo» y que también «se produjeron incendios en el territorio de instalaciones del sistema energético».

Medios ucranianos aseguraron que los drones atacaron una planta de procesamiento de gas natural situada en la ciudad de Kótovo.

Según el parte de Defensa, los otros drones interceptados anoche fueron destruidos sobre la regiones de Briansk (3), Kjursk (3), Belgórod (1) Vorónezh (1), Oriol (1) y Sarátov (1). EFE

