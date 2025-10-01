Rusia dice que sus fuerzas armadas toman medidas ante provocaciones europeas en el Báltico

Moscú, 1 oct (EFE).- El Kremlin advirtió hoy de que sus fuerzas armadas toman las medidas necesarias para garantizar el orden en el mar Báltico debido a las «provocaciones» europeas en relación con los petroleros rusos.

«En diversas aguas, incluido el Báltico, los países europeos y estados costeros llevan a cabo numerosas provocaciones que, en nuestra opinión, no favorecen en absoluto la libertad de navegación comercial», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en relación con un petrolero ruso retenido frente a las costas de Francia.

De este modo, enfatizó que «a veces, esto obliga a nuestras fuerzas armadas a tomar medidas para restablecer el orden».

Estas declaraciones tienen lugar después de varios incidentes de violaciones del espacio aéreo de países bálticos por parte de Rusia, que junto con los incidentes con drones rusos caídos en Polonia, fueron denunciados por Estonia y Letonia en la Asamblea general de Naciones Unidas la pasada semana.

El 19 de septiembre, tres cazas rusos MIG-31 violaron el espacio aéreo estonio permaneciendo 12 minutos en el aire sobre una isla del golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

Rusia, por su parte, negó que sus aviones violaran el espacio aéreo de Estonia, unas aeronaves que volaban desde Karelia hasta el enclave ruso de Kaliningrado.

El portavoz Presidencial declinó hacer comentarios acerca de las informaciones sobre el petrolero retenido en Francia bajo sospecha de violar las sanciones europeas.

«En cuanto al buque específico del que hablamos, no puedo decir nada; no tenemos información, por lo que desconocemos de qué buque se trata», explicó Peskov.

Según los medios internacionales, el petrolero zarpó del puerto ruso de Primorsk el 20 de septiembre y cruzó el Báltico hasta navegar hacia el oeste por el Canal de la Mancha.

El buque, construido en 2007 y actualmente fondeado cerca de Saint Nazaire, ya fue detenido por las autoridades estonias a principios de este año y la tripulación, nuevamente, no presenta pruebas de la nacionalidad del barco.

La Unión Europea sancionó a Rusia a causa de su intervención militar en Ucrania en 2022 con medidas que se dirigen a frenar la financiación de la maquinaria de guerra rusa.

Entre ellas, se encuentran aquellas destinadas a frenar la exportación de petróleo ruso restringiendo la circulación de petroleros rusos que navegan bajo bandera extranjera y forman parte de la conocida como ‘flota fantasma’.EFE

