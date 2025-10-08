The Swiss voice in the world since 1935
Rusia espera que EE.UU. escuche sus advertencias contra la entrega de Tomahawk a Ucrania

Moscú, 8 oct (EFE).- Rusia confió este miércoles en que Estados Unidos escuche sus señales de advertencia contra la entrega de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, que llevará a «daños irreparables» en las relaciones entre Moscú y Washington.

«Seguimos de cerca la evolución de este asunto (…), que podría complicar significativamente la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano. Esperamos que nuestras señales sean escuchadas en Washington», dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.EFE

