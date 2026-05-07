Rusia exhorta a los diplomáticos en Kiev a evacuar ante un eventual ataque

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Rusia exhortó a las misiones diplomáticas en Kiev a «garantizar la evacuación oportuna» de su personal y de sus nacionales antes de un inevitable «ataque de represalia» si Ucrania llega a perturbar la conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi el 9 de mayo.

De su lado, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Rusia de un nuevo ataque el miércoles, tras la entrada en vigor a medianoche de un alto el fuego anunciado por Kiev de forma unilateral.

En una nota dirigida al cuerpo diplomático, el gobierno ruso advirtió que lanzaría «ataques de represalia» contra la capital ucraniana, «incluidos los centros de decisión», si Ucrania interrumpía las conmemoraciones del sábado en Moscú.

La diplomacia rusa no precisó la naturaleza de la amenaza que pesaba sobre esta conmemoración y Ucrania no reaccionó de inmediato a la difusión de esta nota.

Rusia celebra cada año el Día de la Victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile en la Plaza Roja, en la capital rusa.

En este contexto, el presidente ruso Vladimir Putin decretó el lunes su alto el fuego unilateral con Ucrania para el 8 y 9 de mayo.

Moscú no respondió sin embargo a la declaración formulada después por Kiev sobre una suspensión temporal de las hostilidades a partir de este miércoles a las 00H00 horas.

«Es evidente para cualquier persona razonable que una guerra a gran escala y el asesinato diario de personas constituyen un muy mal momento para ‘celebraciones’ públicas», estimó Zelenski, al recordar que Ucrania respondería con reciprocidad a las acciones militares rusas.

– Continuación de ataques rusos –

Según Zelenski, «hasta las 10H00» (07H00 GMT) del miércoles, el ejército ruso ha cometido «1.820 violaciones del alto el fuego» con «bombardeos, intentos de asaltos, ataques aéreos y uso de drones».

Rusia lanzó un total de «108 drones y tres misiles», sobre todo en Járkov y Zaporiyia», en el noreste y el sur del país, declaró el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.

En la región de Sumi (norte), una mujer murió por un dron ruso y otro ataque sobre una guardería mató a la cuidadora e hirió a dos personas, según el gobernador regional Oleg Grigorov, quien precisó que ningún niño se encontraba en el edificio.

Por su parte, Rusia declaró haber derribado 347 drones ucranianos entre miércoles y jueves sobre su territorio.

Los ataques ucranianos contra edificios residenciales dejaron el jueves 13 heridos en la ciudad fronteriza rusa de Briansk, según el gobernador regional.

– «Ojo por ojo» –

Un oficial ucraniano en el frente afirmó a la AFP bajo anonimato que los combates no se han detenido en Kramatorsk, una ciudad controlada por Kiev en la región de Donetsk.

«El enemigo no aceptó las condiciones del alto el fuego (…) por lo tanto, de acuerdo con la orden del presidente ucraniano, nuestra unidad respondió de la misma manera», indicó.

Otro militar dijo a la AFP que la noche «ha sido más tranquila de lo habitual en la línea del frente», pero «la intensidad de las operaciones de combate se mantiene».

«El enemigo no respeta el alto el fuego. La respuesta de las fuerzas armadas ucranianas sigue siendo la misma: Ojo por ojo, diente por diente», declaró.

La amenaza de incursiones de drones ucranianos ha llevado a Moscú a reducir considerablemente el alcance de las conmemoraciones del 9 de mayo. El desfile en la Plaza Roja se llevará a cabo así sin equipamiento militar, por primera vez en casi 20 años.

Ucrania pide desde hace tiempo una tregua prolongada en el frente para facilitar las negociaciones y llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa de febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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