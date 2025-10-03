Rusia lanza un “ataque combinado masivo” contra infraestructura energética de Poltava

(Actualiza con información adicional de la empresa pública ucraniana de electricidad)

Kiev, 3 oct (EFE).- Las fuerzas rusas lanzaron anoche un “ataque combinado masivo” con misiles y drones contra infraestructura energética de la región de Poltava, en Ucrania central, según informó en su cuenta de Facebook, sin dar detalles sobre las consecuencias, el jefe de la Administración Militar regional, Volodímir Kogut.

Según la empresa pública de electricidad ucraniana, Ukrenergo, en el ataque también resultaron dañadas infraestructuras eléctricas de otras regiones. «La situación más difícil sigue siendo en las regiones de Sumi y Cherníguiv, donde los daños en infraestructuras energéticas son más sustanciales», se lee en un comunicado emitido por la empresa, que informa también de interrupciones del servicio en ambas regiones.

Ucrania teme volver a ser víctima antes del invierno de otra campaña de bombardeos sistemáticos rusos contra sus capacidades de generación y transmisión de electricidad, como las que en otras fases de la guerra obligaron a Kiev a introducir cortes de suministro programados en todo el país.

Además de bombardear instalaciones energéticas en Poltava, Rusia también ha atacado con drones de larga distancia en las últimas horas regiones como Odesa y Dnipropetrovsk.

En el puerto del mar Negro del sur de Ucrania el ayuntamiento informó anoche de explosiones.

Por lo que respecta a Dnipró, las autoridades informaron de un ataque contra la ciudad con drones kamikaze ruso-iraníes Shahed. EFE

