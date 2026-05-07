Rusia responsabiliza a Ucrania de los drones que entraron en territorio de Letonia

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Moscú, 7 may (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia responsabilizó hoy a Ucrania de los drones que entraron esta madrugada en el espacio aéreo letón, al sugerir que habrían sido derribados por cazas de la OTAN.

«Las Fuerzas Armadas de Ucrania perpetraron un intento de ataque terrorista contra la infraestructura civil en las cercanías de San Petersburgo», informó el mando castrense ruso en su cuenta de MAX, al informar sobre el incidente con drones denunciado este jueves por Riga.

Según las fuerzas armadas letonas y los medios locales, se trató de varios aparatos no tripulados que entraron en el espacio aéreo del país procedentes de Rusia y al menos dos de ellos se estrellaron en el este de Letonia.

«Cerca de las 03:20 hora local (00:20 GMT) los radares del Sexto Ejército de la Fuerza Aérea rusa y de las defensas antiaéreas de la Fuerza Aeroespacial de Rusia detectaron un grupo de seis drones en el espacio aéreo de Letonia», señaló el Ministerio de Defensa de Rusia.

Añadió que «en ese mismo momento sobre Letonia los medios rusos de control del espacio aéreo detectaron dos cazas franceses Rafale y dos cazas F-16».

«Cerca de las 04:00 de la madrugada (01:00 GMT), los marcadores de cinco de los seis drones detectados desaparecieron en las cercanías de la ciudad de Rēzekne, en el este de Letonia» y a 60 kilómetros de la frontera rusa, puntualizó Defensa.

Según los militares rusos, el sexto dron fue derribado a las 04:41 (01:41 GMT) tras su ingreso al espacio aéreo de Rusia por los medios antiaéreos cerca de la localidad de Lijachovo, unos 78 kilómetros al sudeste de la ciudad de Pskov.

Las autoridades letonas informaron este martes de que uno de los drones se estrelló cerca de un centro de almacenamiento de petróleo en la ciudad de Rēzekne, dañando cuatro depósitos vacíos.

La primera ministra letona, Evika Siliņa, anunció en redes sociales la convocatoria de una reunión de emergencia del grupo de gestión de crisis del Gobierno. Por su parte, el ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprūds, insinuó en una publicación en X que los drones podrían provenir de Ucrania.

Los residentes locales de la zona de Rēzekne informaron en las redes sociales que habían escuchado ruidos de motores y explosiones la madrugada del jueves.

Tras una alerta emitida por las autoridades, dos municipios del este de Letonia, Ludza y Balvi, cerraron las escuelas durante el día y aconsejaron a los empleados municipales que trabajaran desde casa.EFE

mos/jgb