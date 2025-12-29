Rusia revisará su postura en negociaciones sobre Ucrania tras ataque a residencia de Putin

Moscú, 29 dic (EFE).- Rusia revisará su postura en las negociaciones para un acuerdo sobre el conflicto ucraniano tras el ataque con drones contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, que no dejó heridos, anunció este lunes el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

«No tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán revisadas», afirmó Lavrov a la prensa rusa. EFE

