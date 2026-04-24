Rusia sofoca el incendio en refinería de Tuapsé, atacada por drones a principios de semana

1 minuto

Moscú, 24 abr (EFE).- Las autoridades rusas informaron este viernes de que han sofocado el incendio en la refinería de Tuapsé, al sur del país, que fue atacada por drones ucranianos el pasado lunes.

«El incendio en la terminal marítima de Tuapsé ha sido completamente extinguido. (…) Alrededor de 300 personas lucharon contra el fuego durante cinco días», informó el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondratiev, en su canal en MAX, el Telegram ruso.

Agregó que actualmente se está analizando la calidad del agua en la costa.

«Hasta que la situación mejore, pido a todos los residentes y visitantes de la ciudad que sigan las recomendaciones de los especialistas y tomen precauciones», afirmó.

El pasado 20 de abril las autoridades de Krasnodar culparon a Ucrania de provocar los derrames de crudo con sus ataques contra la infraestructura petrogasífera y portuaria.

Las autoridades regionales estimaron entonces que el área contaminada abarcaba unos 10.000 metros cuadrados.

La terminal de Tuapsé para la exportación de crudo ya fue atacada por drones el 16 de abril.EFE

mos/psh