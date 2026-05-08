Rusia y Ucrania cruzan ataques y se acusan de vulnerar tregua decretada por Moscú

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Rusia y Ucrania intercambiaron importantes ataques este viernes, y el alto al fuego unilateral de dos días que Moscú había declarado con motivo de sus conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial parece roto.

«Por parte de Rusia, no hubo ni siquiera un intento simbólico de cesar el fuego en el frente», escribió el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski en la red social X, al señalar que la Fuerza Aérea de Ucrania derribó 56 drones rusos cerca de la línea del frente en las últimas horas.

«Al igual que hicimos en las últimas 24 horas, Ucrania responderá de la misma manera también hoy», advirtió Zelenski.

Rusia por su lado afirmó que había respondido «de manera simétrica» a las «violaciones» de su tregua por parte de Ucrania, indicó el ejército.

Según Zelenski, Rusia lanzó «más de 850 ataques con drones de diversos tipos», junto con más de 140 ataques contra las posiciones de primera línea de Kiev.

El Ministerio de Defensa ruso dijo por su lado que había derribado 264 drones ucranianos durante la noche, en las primeras horas del alto al fuego unilateral de dos días decretado por el Kremlin.

Ucrania había denunciado la tregua temporal de Rusia como una medida propagandística, para proteger el desfile de la Victoria del 9 de mayo.

El acto es uno de los acontecimientos patrióticos más importantes para el líder ruso Vladimir Putin, y conmemora el triunfo de la Unión Soviética contra la Alemania nazi en 1945.

Horas antes de que comenzara la tregua rusa, Zelenski advirtió a los aliados de Moscú que no asistieran al desfile.

El jueves por la noche, Zelenski aseguró que Ucrania había recibido «mensajes de algunos Estados cercanos a Rusia, que afirman que sus representantes tienen previsto estar en Moscú».

«Un extraño deseo (…) en los tiempos que corren. No se lo recomendamos», dijo el mandatario ucraniano en un discurso.

El alcalde de Moscú anunció este viernes que una veintena de drones fue derribada desde la entrada en vigor, a medianoche, de la tregua con Ucrania que Rusia declaró unilateralmente.

Rusia instó la población y a los diplomáticos a abandonar Kiev ante posibles ataques de «represalia» si Ucrania llegara a perturbar los actos conmemorativos del 9 de mayo.

La tregua unilateral rusa había comenzado a las 00H00 locales (21H00 GMT). Ucrania había presentado una contrapropuesta de tregua a partir del 6 de mayo, al calificar la iniciativa rusa de medida propagandística.

Los rusos «quieren que Ucrania les dé permiso para organizar su desfile, para poder salir con total seguridad a la plaza (Roja) durante una hora, una vez al año, y después seguir matando», añadió Zelenski.

Rusia celebra anualmente el Día de la Victoria con un gran desfile militar en la Plaza Roja. Putin convirtió el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial en un eje central del relato de sus 25 años en el poder y la ha invocado para justificar su invasión de Ucrania de febrero de 2022.

En esta edición, y por primera vez en casi 20 años, el desfile no incluirá material militar.

– Desfile en riesgo –

Durante la tregua, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que detendría «completamente» los ataques a lo largo de la línea del frente y cesaría aquellos de largo alcance contra la infraestructura militar. Si Ucrania no hace lo mismo, Moscú responderá, advirtió el ministerio.

En las últimas semanas, Kiev, que ha ampliado sus capacidades con drones, ha intensificado sus ataques contra Moscú y en lo más profundo de Rusia, alcanzando objetivos a cientos de kilómetros.

El número de invitados extranjeros se redujo a los dirigentes de Bielorrusia, Malasia y Laos, además de los líderes de dos repúblicas separatistas georgianas respaldadas por Rusia y no reconocidas por la ONU, Abjasia y Osetia del Sur, según el Kremlin.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al peor conflicto de Europa desde 1945 han avanzado poco y han quedado relegadas a un segundo plano por la guerra en Oriente Medio.

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