Rutte: la OTAN ha reaccionado tal y como está previsto ante violaciones del espacio aéreo

Copenhague, 2 oct (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que la Alianza ha reaccionado tal y como está previsto y de acuerdo con su preparación y entrenamiento ante las violaciones del espacio aéreo polaco o estonio que Rusia ha llevado a cabo en las últimas semanas.

«Mira lo que pasó con las incursiones en el espacio aéreo en Polonia y Estonia. Reaccionamos como OTAN, y también Polonia y Estonia como aliados, exactamente como se supone que debemos y deben hacerlo», declaró el político neerlandés a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra hoy en Copenhague.

En ese sentido, explicó que se eliminó la amenaza, se analizó su nivel y «si había más que hacer o si se podían escoltar, en el caso de Estonia, los aviones hasta expulsarlos del espacio aéreo estonio».

«Es exactamente lo que entrenamos y nos preparamos para hacer. Los rusos saben esto y era importante que mostráramos que funcionaba», aseveró.

En las últimas semanas varios drones de Rusia han entrado en el espacio aéreo de Polonia, y también ha habido violaciones del espacio aéreo estonio cometidas por cazas rusos.

Rutte afirmó que «con todo lo que está pasando ahora», en referencia a «la seguridad colectiva, cómo mantener los cielos seguros o asegurar que Ucrania se mantiene en la lucha tan fuerte como sea posible, pero también para estar en la mejor posición posible cuando un día empiecen las conversaciones de paz, es importante reunirse para trazar el rumbo». EFE

