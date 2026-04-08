Rutte dice que Trump está claramente decepcionado con la OTAN pero que se mostró receptivo

1 minuto

Washington, 8 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles en una entrevista con la cadena CNN que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró hoy «claramente decepcionado» con la alianza, durante la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue «receptivo» durante el encuentro.

Rutte dijo durante la entrevista que pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, «escuchó con atención» sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán. EFE

dte/seo