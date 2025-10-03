Ryanair critica el control áreo de sus principales mercados y pide a Bruselas que actúe

Dublín, 3 oct (EFE).- La aerolínea Ryanair aseguró este viernes que Francia, España, Alemania, el Reino Unido y Grecia tienen los «peores» servicios de control del tráfico aéreo y consideró que sus Gobiernos se «niegan a garantizar» que «cuenten con el personal y gestión adecuados» para evitar retrasos y cancelaciones.

La compañía irlandesa de bajo coste, como ya hizo a principios del verano, volvió a pedir a la presidenta de la Comisión Europa (CE), Ursula von der Leyen, que dimita si no toma medidas para reformar «de manera urgente» lo que considera «ineficientes» servicios de control del aéreo (ATC, en inglés).

Ryanair indicó hoy que más de 30 millones de pasajeros sufrieron retrasos entre los pasados enero y septiembre por la «mala gestión» y la «falta de personal», con Francia a la cabeza de la «Liga de Retrasos ATC» al ser responsable del retraso de 57.109 vuelos de la aerolínea en ese periodo.

La lista elaborada por la compañía aérea, líder en Europa por volumen de pasajeros, la completan España, con 34.145 retrasos de vuelos; Alemania, con 16.132; el Reino Unido, con 7.429; y Grecia, con 6.738.

«No hay excusa para todos los retrasos de estos ATC cuando Bulgaria, Eslovaquia, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca están ofreciendo servicios de ATC eficientes (sin mala gestión ni falta de personal) y son responsables de registrar el menor número de retrasos y cancelaciones de ATC en Europa durante este año», señaló Ryanair.

La aerolínea ofrece un enlace en su página web para que los usuarios afectados rellenen una plantilla y pidan a sus ministros de Transporte nacionales que los servicios de ATC «estén completamente dotados de personal para la primera ola de vuelos matutinos o enfrentarse a multas», y protejan «los sobrevuelos (y el Mercado Único) durante las huelgas nacionales de ATC».

«Es inexcusable que los servicios de ATC con peores registros de Europa (Francia, España, Alemania, Reino Unido y Grecia) sigan causando tantos retrasos y cancelaciones de vuelos evitables a millones de pasajeros de Ryanair», subrayó hoy en el comunicado el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary.

El directivo sostuvo que Von der Leyen «se sienta en Bruselas sin hacer nada» para proteger a los pasajeros de la UE ni al mercado único en materia de transporte aéreo.

«El ATC de la UE necesita una reforma. Si Ursula von der Leyen no es capaz de llevarla a cabo, entonces debería apartarse y dejar que alguien competente haga su trabajo», concluyó O’Leary. EFE

