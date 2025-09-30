Ryanair no reanudará la ruta a Tel Aviv por problemas con derechos de vuelo y la seguridad

2 minutos

Dublín, 30 sep (EFE).- La aerolínea irlandesa Ryanair informó este martes de que no reanudará este invierno sus vuelos hacia y desde Tel Aviv debido a que las autoridades del aeropuerto israelí Ben Gurion no garantizan que su terminal de bajo coste (T1) «permanecerá abierta en caso de futuros problemas de seguridad».

La compañía aérea indicó que el principal aeropuerto de Israel tampoco ha confirmado si mantiene la vigencia de los «slots históricos» (derechos de vuelo) para la temporada estival de 2026, pese a que «los horarios de verano ya están a la venta».

Ryanair recordó en un comunicado que sus trayectos a Tel Aviv ya se vieron interrumpidos «repetidamente este verano» por motivos de seguridad respecto al espacio aéreo israelí, lo que le obligó a operar desde la terminal de alto coste (T3).

Según la aerolínea, la suspensión del calendario de vuelos para este invierno supone la pérdida de un millón de asientos y 22 rutas de bajo coste.

«Estamos cansados de que nuestros vuelos de bajo coste se vean continuamente afectados por el aeropuerto Ben Gurion. Es absurdo que se nieguen a confirmar nuestros slots de verano de 2026, cuando los horarios de verano 2026 ya están a la venta. Muchas aerolíneas -incluida Ryanair- cancelaron sus vuelos hacia y desde Tel Aviv este verano, pero solo porque era inseguro operar allí», señaló un portavoz de la compañía.

La fuente reiteró que Ryanair no reanudará «vuelos deficitarios» desde y hacia Tel Aviv sin la certeza de que los citados «slots históricos» para el próximo verano «sean confirmados».

No obstante, precisó que la aerolínea está dispuesta a trabajar con el aeropuerto para «trasladarnos temporalmente a la T3», si bien «estos servicios deberían mantenerse con las tarifas de la T1», de menor coste. EFE

ja/rb/lar