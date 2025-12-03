Santa Cruz y ‘Tacuara’ Cardozo abandonan las filas de Libertad

Asunción, 3 dic (EFE).- Los paraguayos Roque Santa Cruz y Óscar ‘Tacuara’ Cardozo no continuarán en Libertad, informó este miércoles el presidente del club Repollero, Rubén Di Tore.

«Estuvimos conversando con ellos y no vamos a renovarles el contrato», dijo Di Tore durante una entrevista con la radio local ABC Cardinal.

El directivo afirmó que Santa Cruz y Cardozo, de 44 y 42 años, respectivamente, «son dos de las figuras más representativas del fútbol paraguayo» y que todavía pueden «dar mucho».

Con todo, explicó que la institución les deja libres para enfocarse en reforzar la plantilla con jóvenes jugadores de sus divisiones inferiores.

Di Tore garantizó que Santa Cruz y Cardozo tienen «las puertas abiertas» para continuar en Libertad en otras funciones.

«Pero si lo deciden, pueden seguir sus carreras en otros clubes», indicó.

Santa Cruz es el máximo anotador de la selección de Paraguay, de la que fue capitán hasta 2016, con 32 en 112 convocatorias.

Con Libertad anotó 30 goles en 171 partidos desde 2022 y alzó 9 títulos.

Cardozo fue llamado 58 veces a la selección paraguaya, con la que anotó en 12 ocasiones. En Libertad, el espigado atacante jugó desde 2017 y conquistó 11 títulos, además de aportar 137 goles en 365 encuentros. EFE

