Saviano se encara con Salvini en el juicio que los enfrenta: «Deberías avergonzarte»

Roma, 25 jun (EFE).- El escritor italiano Roberto Saviano se encaró este miércoles con el vicepresidente del Gobierno y líder ultraderechista, Matteo Salvini, en una audiencia del juicio que les enfrenta: «¡Vergüenza!», le respondió cuando el político le saludó.

El enfrentamiento se produjo en un aula del Tribunal de Roma, cuando el jefe de la ultraderechista Liga se acercó a Saviano para estrecharle la mano y este le respondió con un: ‘¡Vergognati!’ (deberías avergonzarte).

«Es un maleducado pero bueno, no pasa nada, eso no es un delito. Yo le he respondido que lo lamento, porque no tengo nada en contra de él. Pero que alguien me llame mafioso no es normal», se defendió después Salvini ante los medios al comentar los hechos.

Y agregó: «Obviamente si alguien escribe que soy un ministro amigo de la mafia lo que espero es que el juez decida si es una crítica o un insulto».

El escritor antimafia, conocido por novelas como ‘Gomorra’ (2006), que le obligan a vivir bajo protección, fue demandado por Salvini por calificarle «ministro de la malavida» (término que alude a la mafia) en 2018, cuando ejercía como ministro del Interior.

El acusado siempre ha defendido que sus palabras, escritas en sus redes sociales, están amparadas por la libertad de expresión.

El octubre de 2023 Saviano fue condenado a pagar 1.000 euros (1.054 dólares) por difamar a la primera ministra, Giorgia Meloni, pues la llamó «bastarda» desde un programa de televisión por el uso que hacía de la inmigración cuando se encontraba en la oposición. EFE

