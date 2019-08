El tribunal militar que investigó el caso determinó que, a pesar de la insuficiente visibilidad, el piloto maniobró con base en lo que veía y no en lo que le indicaban los instrumentos de navegación.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Error del piloto causó accidente aéreo en 2017 20 de agosto de 2019 - 10:37 Un tribunal militar determinó este martes que el accidente del PC-7 ocurrido en septiembre de 2017 en el Oberland bernés obedeció a un error del piloto. Un PC-7 del ejército suizo se estrelló el 12 se septiembre de 2017 contra la montaña de Schreckhorn, en los Alpes berneses. El piloto, único tripulante, perdió la vida en el accidente. El día del siniestro, el avión había despegado a las 08:00 horas de Payerne (cantón Vaud) con destino a la ciudad de Locarno en el cantón del Tesino y desapareció luego de los radares. El tribunal militar que investigó el caso determinó que, a pesar de la insuficiente visibilidad, el piloto maniobró con base en lo que veía y no en lo que le indicaban los instrumentos de navegación. El Pilatus PC-7 es un avión de entrenamiento de dos plazas y ala baja, fabricado por Pilatus Aircraft en Suiza. El popular avión de entrenamiento fue introducido en 1978.