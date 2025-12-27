Se filtran los datos de 80.000 empleados del gigante minorista surcoreano Shinsegae

1 minuto

Seúl, 27 dic (EFE).- Los datos de unos 80.000 empleados del brazo informático del gigante minorista surcoreano Shinsegae quedaron expuestos en una filtración, informa la agencia local de noticias Yonhap, aunque el incidente no afectó a los clientes del grupo.

La filial, Shinsegae I&C, anunció la filtración este viernes en un comunicado, aunque no especificó el número de personas afectadas.

La empresa confirmó que el miércoles 24 «se filtró la información de algunos ejecutivos y asociados, incluidas sus afiliaciones, nombres, números de empleado y direcciones IP», detalló.

El grupo también aseguró que la información más sensible, como las contraseñas de los usuarios, no se vio afectada.

La empresa informó el viernes a las autoridades surcoreanas, según Yonhap, y puso en marcha una inspección de emergencia, además de tomar medidas para evitar nuevas filtraciones.

El caso se suma a una serie de filtraciones masivas de datos en el país asiático que han afectado a empresas como la firma de comercio electrónico Coupang o el operador móvil SK Telecom, generando las protestas de las autoridades surcoreanas. EFE

