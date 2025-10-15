Se reanuda la ayuda a Gaza desde Rafah (Egipto) por Israel tras cierre del martes

1 minuto

El Cairo, 15 oct (EFE).- Camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este miércoles desde el cruce egipcio de Rafah hacia los pasos israelíes de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso a la Franja de Gaza, un día después de que dichos cruces estuvieran cerrados, informó la televisión egipcia Al Qahera News.

El medio, próximo a la Inteligencia egipcia, aseguró que «camiones con combustible y gas se dirigen desde el cruce de Rafah hacia los cruces de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permiten el ingreso de ayuda a la Franja asediada».

La ONU confirmó ayer que los cruces fronterizos de Israel a Gaza estaban cerrados y pidió al Gobierno israelí y a Hamás respetar los acuerdos establecidos en el alto el fuego para poder escalar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave.EFE

fa-ijm/amr/lab