Se reporta por primera vez un ataque con drones en una ciudad de Siberia

Un sitio industrial en Tiumén, Siberia, fue blanco el lunes de un ataque con drones, anunciaron las autoridades locales, el primero en esta ciudad situada a más de 1.800 kilómetros de Ucrania.

Las autoridades regionales rusas afirmaron en un comunicado publicado en Telegram que fueron «detectados y neutralizados» tres drones en el recinto del sitio industrial.

No especificaron el origen de los drones y, por el momento, Ucrania no ha reivindicado el ataque.

Según los medios de comunicación locales, el objetivo era una importante refinería de petróleo.

De acuerdo a las autoridades regionales, los servicios de emergencia impidieron la «explosión» de los drones, pero un medio de comunicación local, MegaTioumen, citando a un testigo, afirma que una estructura de refrigeración resultó dañada en dicha refinería.

La región de Tiumén, rica en hidrocarburos, se encuentra a más de 1.800 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Se trata del primer ataque con drones registrado en este territorio desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

En los últimos meses, en respuesta a los bombardeos masivos rusos contra su territorio, Ucrania ha llevado a cabo múltiples ataques contra refinerías en Rusia, lo que ha provocado un aumento del precio de la gasolina.

