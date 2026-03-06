Secuencian primer genoma de alta calidad del argán, árbol endémico de Marruecos

Rabat, 6 mar (EFE).- Un equipo internacional ha secuenciado el primer genoma de referencia de alta calidad del argán (Argania spinosa), árbol endémico de Marruecos, gracias a técnicas científicas avanzadas en un estudio publicado en la revista Nature.

La investigación fue liderada por el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Marruecos con la Universidad Mohammed V, el Centro Internacional de Agricultura Salina de Dubái, la Universidad Texas Tech y el Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Áridas (ICARDA).

El genoma, de un ejemplar «TAGUERTE (S7P2)» en Taguert, en la provincia sureña de Tiznit, impulsará la conservación y la mejora genética de este árbol para mayor productividad y resistencia.

La actual estrategia agrícola de Marruecos, denominada Plan Generación Verde 2020-2030, busca duplicar la producción de aceite de argán a 10.000 toneladas, plantar 50.000 hectáreas nuevas y rehabilitar otras 400.000 hectáreas donde el árbol ya está plantado.

El equipo investigador usó técnicas PacBio HiFi para lecturas largas de ADN, Hi-C para la estructura cromosómica y RNA-seq de hojas, raíces y semillas para anotar genes.

PacBio HiFi es una técnica para leer el ADN en trozos largos y con precisión casi perfecta (más del 99,9 %), para determinar el orden exacto de los nucleótidos, mientras que Hi-C es una técnica que muestra cómo se dobla y organiza el ADN en 3D dentro de la célula.

Sin embargo, RNA-seq analiza el ARN (copia activa de genes) de hojas, raíces y semillas para identificar qué genes están activos y dónde, y qué combinaciones usa la célula para funcionar. Todas esas técnicas permitieron armar un mapa genético del argán casi completo.

El argán, único representante de la familia Sapotaceae en el norte de África y protegido por la UNESCO en las laderas del Alto y Anti Atlas de Marruecos, provee frutos alimenticios, forraje y aceite de sus semillas, clave contra la desertificación.

Sus poblaciones declinan desde el siglo XIX por cambio climático, sobreexplotación y presión demográfica. EFE

