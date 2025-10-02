The Swiss voice in the world since 1935
Senadores de Florida proponen duplicar a cien millones de dólares la recompensa por Maduro

Miami (EE.UU.), 2 oct (EFE).- Los dos senadores estadounidenses por Florida presentaron la ‘Stop Maduro Act’ (la ley para detener a Nicolás Maduro) para duplicar a cien millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario de Venezuela, además de la ‘BOLIVAR Act’, que prohibiría negocios con empresas vinculadas «al régimen».

La primera iniciativa doblaría la oferta de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que en agosto ya duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, lo que supera el dinero ofrecido por el fallecido líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.

La propuesta de los senadores floridanos Rick Scott y Ashley Moody indica que el Departamento de Estado «podría pagar dicha recompensa a uno o más individuos que provean información que directamente conduzca al arresto de Maduro y a cualquier sentencia en cualquier país por crímenes específicos relacionados con narcóticos».

La iniciativa también requeriría que cualquier pago provenga de la liquidación de bienes que Washington haya decomisado de Maduro, de su «régimen» y cómplices, pues el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al mandatario venezolano, dos aviones privados y nueve vehículos.

La senadora Moody, quien presentó la iniciativa en un evento en Doral, ciudad del sur de Florida con la mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos, enmarcó la propuesta dentro de la lucha contra el «narcoterrismo» del Gobierno, que acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles.

«El narcoterrorismo es una guerra contra nuestro país, nuestros niños, y la ley y el orden. Estos terroristas contrabandean cantidades abrumadoras de drogas legales a nuestro país y venden este veneno que desestabiliza a nuestras comunidades», argumentó en un evento con líderes de la ciudad.

Por otro lado, Moody resaltó que la ‘BOLIVAR Act’, cuyo acrónimo en español significa «prohibir las operaciones y contratos con el ilegítimo régimen autoritario venezolano» vetaría contratos de agencias del Gobierno estadounidense con empresas que «hagan negocios con el régimen de Maduro».

Las iniciativas las copatrocinan también el senador Ted Cruz, de Texas, y la senadora Marsha Blackburn, de Tennessee, todos del Partido Republicano.

Estas propuestas ocurren mientras se intensifica el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, donde las autoridades estadounidenses han hundido cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, lo que ha dejado al menos 17 muertos. EFE

ppc/ims/gpv

(foto)

