Senadores piden a la población de Uruguay que aporte datos sobre detenidos desaparecidos

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Montevideo, 5 may (EFE).- La Cámara de Senadores de Uruguay pidió este martes a toda persona que cuente con información relevante para la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985) que la aporte a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Así lo indica una declaración que fue rubricada por legisladores de los tres partidos que integran la Cámara Alta: el oficialista Frente Amplio y los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.

«Esta acción forma parte de una política de Estado que expresa el firme compromiso del país con la verdad, la justicia y la reparación», apuntó el texto.

Añade que «la búsqueda de las personas desaparecidas no es solo una tarea institucional, sino un deber ético y democrático que interpela a toda la ciudadanía».

«Cada dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos», indicaron.

Dicha declaración coincide con los 50 años del asesinato de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, durante las dictaduras militares del Cono Sur.

Durante la dictadura cívico-militar, que se extendió por 12 años, desaparecieron en Uruguay 197 personas.

En 2024, el país suramericano confirmó que los restos hallados en junio de 2023 durante el trabajo de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura llevado a cabo en el Batallón 14 del Ejército pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal.

Pocos meses después, nuevos restos humanos fueron hallados en el mismo lugar y en septiembre se confirmó que pertenecían al detenido desaparecido durante la dictadura Luis Eduardo Arigón Castel.

También fueron encontrados e identificados anteriormente los restos de los desaparecidos Roberto Gomensoro, Ubagésner Chaves, Fernando Miranda, Eduardo Bleier, Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.

En 2025, los restos de Ricardo Altamirano Alza, un uruguayo desaparecido en Argentina durante la dictadura, fueron identificados gracias a una investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Así lo anunció la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en un comunicado, en el que detalló que la tumba del cementerio de Santa Mónica (provincia de Buenos Aires) en la que se encontraba había sido exhumada en noviembre de 2009.

Allí fueron encontrados los restos de dos hombres, muertos por disparos de armas de fuego. No obstante, «la identificación en ese momento no fue posible por insuficiencia de muestras». EFE

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