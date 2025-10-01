The Swiss voice in the world since 1935
Shani, la línea de muñecas afroamericanas de Mattel, tendrá una serie en Amazon

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 1 oct (EFE).- La muñeca Shani, la línea de muñecas afroamericanas de Mattel lanzada en la década de 1990, tendrá una serie de acción real que correrá a cargo de Janine Nabers (‘Swarm’), informó este miércoles el medio especializado Variety.

De acuerdo con la publicación estadounidense, la marca de juguetes se ha asociado con Amazon MGM Studios para dar vida a una «comedia dramática familiar centrada en el personaje aspiracional de Shani».

La línea de muñecas que presentaba personajes exclusivamente negros fue creada por Kitty Black Perkins para contrarrestar las acusaciones dirigidas a Mattel por la falta de diversidad en sus líneas de muñecas de moda.

Shani, nació como una marca hermana de la Barbie, y la serie de muñecas original también contaba con dos «amigas» llamadas Asha y Nichelle. Cada una tenía tonos de piel y texturas de cabello distintos con la intención de representar la diversidad de la comunidad negra.

Finalmente la línea Shani fue descontinuada, y Shani y las muñecas asociadas fueron incluidas en la línea general de Barbie.

La noticia marca un nuevo paso en la expansión que Mattel ha iniciado de su propiedad intelectual hacia el cine y la televisión.

En 2023, la compañía estrenó ‘Barbie’, protagonizada por Margot Robbie, una película que supuso un hito en la representación en pantalla de sus icónicas muñecas y que recaudó en taquilla de 1.447 millones de dólares a nivel mundial.

Además, la compañía tiene en desarrollo otros proyectos audiovisuales de franquicias como Polly Pocket o Hot Wheels. EFE

mrl/er/rrt

