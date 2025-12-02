Sheinbaum dice que “no hay indicio” de que remesas se usen para lavado de dinero

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que la caída en las remesas enviadas desde Estados Unidos esté relacionado con operaciones de lavado de dinero y afirmó que cualquier caso sospechoso será investigado, pero sin criminalizar a los migrantes.

“No tenemos ningún indicio de que esto tenga que ver con algún tema de lavado de dinero, nada”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina, luego de que se le preguntara por montos no identificados dentro del flujo total de remesas.

La gobernante mexicana defendió que alrededor de 15 millones de mexicanos envían “regularmente” remesas desde Estados Unidos a México, lo cual, dijo, es una práctica profundamente arraigada y basada en los vínculos familiares.

“Tiene que ver mucho con la solidaridad, con el apoyo mutuo, con no abandonarnos”, afirmó.

No obstante, dijo que el Gobierno mexicano mantiene coordinación permanente con autoridades financieras internacionales para investigar algún tema ilícito que esté relacionado con el envío de dinero.

“La UIF (Unidad de Investigación Financiera) investiga si hay algún tema de lavado y hay mucha relación con la OFAC, con el FinCEN, que son las instituciones de Estados Unidos para ver si en algún caso se presume que hay algún tipo de lavado”, apuntó.

En ese sentido, insistió en que si hubiera indicios de lavado de dinero habría que “atenderlo y atacarlo”.

Sheinbaum recalcó que no se puede generalizar ni estigmatizar a los migrantes mexicanos.

“No por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas. (…) Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal.”

Recordó además que la migración mexicana hacia Estados Unidos ha disminuido en años recientes, mientras que la llegada de migrantes de otras nacionalidades que cruzan por México ha aumentado y explicado parte de los flujos hacia el norte.

Asimismo, precisó que en la pandemia hubo menos ingresos debido a que muchos mexicanos no podían trabajar, pero en 2022, 2023 y 2024 las remesas se incrementaro y en 2025, se encuentran en niveles como los que tenían en 2022 y 2023.

“No todos los meses son iguales, porque depende mucho del trabajo que realizan nuestros paisanos allá, por cierto, dicen, sigue cayendo el Banco de México, pero en realidad aumentó en el último mes, poco, pero aumentó”, aseveró.

Insistió en que si hay algún delincuente que usa las remesas para lavar dinero, tiene que investigarse y sancionarse, “pero no se puede explicar las remesas a nuestro país con un asunto ilegal”, acotó.

México hila once años de incrementos anuales de remesas, tras terminar 2024 con un récord de 64.745 millones de dólares, pero en marzo pasado cortó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras los primeros días del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

Apenas el lunes, el Banco de México reportó una caída de 5,1 % en los primeros diez meses de 2025 e hilan siete meses con una tendencia a la baja. EFE

