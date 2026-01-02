Sheinbaum evacúa el Palacio Nacional tras alerta sísmica durante conferencia de prensa

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evacuó este viernes el Palacio Nacional junto con periodistas y trabajadores del Gobierno federal, luego de que se activara la alerta sísmica durante su conferencia de prensa matutina por un terremoto de 6,5 grados en la escala Richter con epicentro en el sur del país.

La alerta se escuchó mientras la mandataria ofrecía su conferencia desde el Salón Tesorería, lo que obligó a interrumpir el acto y aplicar de inmediato el protocolo de seguridad.

“Uy, está temblando», dijo Sheinbaum al percatarse del movimiento, antes de pedir a los presentes mantener la calma.

De acuerdo con la información preliminar, el seísmo, de 6,5 grados en la escala Richter, tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, en el sur del país, una de las regiones con mayor actividad sísmica de México.

El movimiento telúrico ocurrió a las 07.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La presidenta encabezó el desalojo ordenado del recinto histórico, acompañada por los reporteros que cubren la conferencia y personal del Gobierno federal.

En imágenes difundidas posteriormente, se observa a la jefa del Ejecutivo en el patio central del Palacio Nacional, donde permaneció a la espera de las indicaciones de Protección Civil para determinar si era seguro reanudar la actividad.

Al cierre de su conferencia, la gobernante mexicana precisó que hasta las 09.00 hora local (15.00 GMT) se tenían registradas réplicas pequeñas, la de mayor magnitud de 4,2 grados en la Ciudad de México.

“Hasta el momento, no se reportan afectaciones ni, afortunadamente, ningún fallecimiento”, aclaró.

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que la activación de la alerta sísmica es un mecanismo habitual de prevención, especialmente en la capital del país.

Si bien el terremoto tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana.

De acuerdo con el SSN, el seísmo fue considerado como «severo» y avisó que se mantiene la vigilancia en las zonas donde fue percibido.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, afirmó que tras el seísmo personal de Protección Civil estatal, se encontraba recorriendo y revisando diferentes puntos, en coordinación con autoridades municipales, para descartar cualquier riesgo a la población tras el sismo que tuvo epicentro en el municipio de San Marcos.

“Hasta ahora, se reportan afectaciones menores”, precisó.

Por su parte, la gobernadora del sureño estado de Veracruz, Rocío Nahle informó en sus redes sociales de que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas del estado y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio.

Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el seísmo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló. EFE

