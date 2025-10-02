Sheinbaum exige a Israel repatriación «inmediata» de mexicanos de la flotilla detenidos
Ciudad de México, 2 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves al gobierno de Israel la repatriación inmediata de los seis connacionales que fueron detenidos mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.
“En particular los connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
La gobernante mexicana precisó que se ha enviado desde “hace tres días cuatro notas diplomáticas” al gobierno israelí. EFE
