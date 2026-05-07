Sheinbaum publica un decreto de Carlos I de España sobre «atrocidades» de Hernán Cortés

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Ciudad de México, 7 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó este jueves un edicto del rey español Carlos I, fechado en la ciudad de Valladolid en 1548, en el que, a su juicio, se hablaba de las «atrocidades» de Hernán Cortés, en plena polémica por la revindicación del conquistador por parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de visita en el país.

«Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy», subrayó la jefa del Ejecutivo mexicano en un breve mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, adjuntó fotografías del mencionado decreto real de la época colonial, en el que el Consejo Real de Indias ordenaba poner en libertad a «todos los indios que el Marqués del Valle (Hernán Cortés) hizo esclavos en Las Indias», en referencia a los territorios americanos conquistados por España. EFE

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