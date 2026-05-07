Sheinbaum publica un decreto de Carlos I de España sobre «atrocidades» de Hernán Cortés

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Ciudad de México, 7 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó este jueves un edicto del rey español Carlos I, fechado en la ciudad de Valladolid en 1548, en el que, a su juicio, se hablaba de las «atrocidades» de Hernán Cortés, en plena polémica por la revindicación del conquistador por parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de visita en el país.

«Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy», subrayó la jefa del Ejecutivo mexicano en un breve mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, adjuntó fotografías del mencionado decreto real de la época colonial, en el que el Consejo Real de Indias ordenaba poner en libertad a «todos los indios que el Marqués del Valle (Hernán Cortés) hizo esclavos en Las Indias», en referencia a los territorios americanos conquistados por España.

En el texto se mencionan sucesos de la época en los que estuvo implicado el conquistador español reivindicado recientemente por Ayuso, como la masacre de 400 hombres del pueblo indígena de Cachula, la esclavitud forzada de descendientes de los pueblos originarios o la matanza de Cholula perpetrada por las fuerzas de Hernán Cortés.

«Mando a los dichos españoles que los matasen, y que así habían muerto muchos de ellos (los indios) y hechos esclavos los otros», se lee en el decreto del Consejo de Indias compartido por la presidenta.

La visita oficial de la líder autonómica madrileña a México, desde donde reivindicó la figura de Cortés, defendió la pureza del mestizaje de la época y cargó contra el partido gobernante (Morena), desató las críticas de políticos oficialistas y de la propia Sheinbaum, quien aseguró que «difícilmente» la sociedad mexicana «va a querer a alguien que adore» al conquistador español.

También criticó su «ignorancia» sobre la historia y dijo que aquellos que defienden la conquista o a Hernán Cortés están «destinados a la derrota».

La mandataria madrileña estará en México hasta el 12 de mayo y tiene contemplada una parada en la Riviera Maya por la próxima celebración de los Premios Platino, en una de más de una semana que ha recibido duras criticada por parte la oposición española al considerarla «una provocación en toda regla». EFE

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