Sheinbaum ve provocación en actos violentos de marcha del 2 de octubre en Ciudad de México

Ciudad de México, 6 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este lunes los hechos violentos registrados durante la marcha del 2 de octubre en la capital mexicana y llamó a investigar a los grupos encapuchados que, a su juicio, buscaban “provocar” a la Policía para generar una narrativa de represión.

“Primero, mucha provocación. ¿De qué sirve esta violencia? Incluso había bombas molotov. ¿De qué sirve? ¿A quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntarnos ¿Qué buscaba este grupo que lleva cubierta la cara?”, cuestionó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Cada 2 de octubre miles de personas, principalmente estudiantes y colectivos sociales, marchan en Ciudad de México para recordar la masacre de Tlatelolco de 1968, en la que el Gobierno mexicano reprimió con violencia una manifestación estudiantil.

Aunque la mayoría de las movilizaciones se realizan de manera pacífica, la marcha del jueves culminó con un choque entre encapuchados y policías, que dejó a 16 agentes hospitalizados, tres de ellos en condición delicada, y es considerada una de las más violentas en los últimos años.

Al respecto, Sheinbaum aseguró que los incidentes del pasado jueves formaron parte de una estrategia para construir una imagen de represión por parte de su Gobierno.

“Querían, como decir, bueno, el régimen de la cuarta transformación, el gobierno de la cuarta transformación, no régimen. El gobierno de la cuarta transformación es igual que el gobierno del 68, reprime”, señaló.

Sheinbaum señaló que “nunca” va a estar de acuerdo con manifestaciones violentas, “menos en una ciudad de libertades, como es la ciudad de México, en un país de libertades, como es nuestro país”.

La gobernante mexicana expresó su respaldo a los policías capitalinos que resultaron heridos durante los enfrentamientos y destacó su actuación al evitar responder a las agresiones.

“Mi apoyo a los policías que resultaron heridos y su valentía por la contención. Es increíble cómo contuvieron sin caer en ninguna provocación”, afirmó.

Asimismo, consideró que los ataques contra uniformados y periodistas deben ser investigados penalmente.

“Es un delito muchas de las cosas que hicieron. La Fiscalía de la Ciudad de México tendrá que ver si hay identificación de las personas, particularmente cuando hay una agresión directa a una persona, particularmente un policía”, subrayó.

Sheinbaum insistió en que su Gobierno no tolerará la violencia en manifestaciones, aunque reiteró el respeto al derecho a la protesta.

“Puede haber, pueden no estar de acuerdo con el gobierno, pero esta agresión a las personas, a periodistas, pues tiene que revisarse. Y el llamado es a que las manifestaciones sean pacíficas”, sostuvo, a la vez que indicó que deberá abrirse una investigación formal sobre el financiamiento de estos grupos violentos. EFE

