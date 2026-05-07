Sierra Leona investiga al mercante interceptado en España con 30,2 toneladas de cocaína

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Nairobi, 7 may (EFE).- Las autoridades de Sierra Leona anunciaron este jueves el inicio de una investigación sobre los movimientos portuarios del mercante «Arconian», interceptado la semana pasada por las fuerzas de seguridad españolas con 30,2 toneladas de cocaína, el mayor alijo de esta droga incautado hasta la fecha en España.

“El Sector de Seguridad ya ha comenzado las investigaciones preliminares y las evaluaciones interinstitucionales para establecer los hechos relacionados con la embarcación, su historial de viaje y sus movimientos portuarios”, indicó la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) de Sierra Leona en un comunicado.

Añadieron que, pese a no haber recibido aún una comunicación oficial de España, el Gobierno de Sierra Leona reiteró su compromiso contra el crimen organizado y solicitó la colaboración ciudadana para informar sobre la actividad del buque en el país.

El buque mercante había partido desde Sierra Leona con rumbo declarado a Libia bajo bandera de las Islas Comoras, cuando fue interceptado por la Guardia Civil española frente a las costas del Sáhara Occidental con 1.279 fardos de cocaína, valorados en más de 812 millones de euros (958 millones de dólares).

Durante el abordaje, las fuerzas policiales españolas detuvieron a 17 tripulantes y a otras seis personas ocultas con armas de fuego.

Según la investigación, la embarcación transportaba grandes cantidades de cocaína para su trasvase a otras naves de alta velocidad y su posterior introducción en la península Ibérica.

La operación policial se ha basado en el sistema de recepción y análisis de inteligencia contra el narcotráfico a través de los canales de cooperación internacional de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y de la Unidad del Equipo de Inteligencia e Intervenciones de la Policía neerlandesa. EFE

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