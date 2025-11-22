Siete muertos y 20 heridos deja volcadura de autobús de pasajeros en el oeste de México

Ciudad de México, 22 nov (EFE).- Siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas este sábado tras la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán, en el oeste del país, informó el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

En un primer reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que el accidente ocurrió en la citada carretera a la altura de la comunidad de Tiripetío, donde se registró la volcadura de un autobús de turismo y de acuerdo con los datos recabados, la unidad se trasladaba de Uruapan con destino a Tlalpujahua.

«Fue un accidente grave, tenemos siete fallecidos y 20 heridos, se atendió de inmediato, fue un accidente muy lamentable», dijo Ramírez Bedolla.

Explicó que, según las primeras versiones, los turistas iban a Tlalpujahua, lugar donde se lleva a cabo la Feria de las Esferas, de decoración decembrina.

Además, dijo que se estaban investigando las posibles causas y que «están hospitalizadas estas 20 personas y el tema se está atendiendo desde el primer momento».

En un comunicado se apuntó que el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que personal de la coordinación estatal de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudió al sitio para ayudar en las labores de emergencia, rescate y traslado de los heridos a distintos hospitales de la ciudad de Morelia, capital del estado. EFE

