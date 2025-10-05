Siete muertos y 74 heridos deja el asueto oficial en Honduras

Tegucigalpa, 5 oct (EFE).- Al menos siete personas fallecieron y 74 resultaron heridas durante el asueto comprendido entre el 27 de septiembre y este domingo, informó el subsecretario de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, José Benedicto Santos.

En declaraciones a periodistas, Santos detalló que cuatro personas murieron en accidentes de tránsito y tres por inmersión, mientras que la mayoría de los lesionados se registraron en percances viales ocurridos en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), durante el feriado se contabilizaron 70 accidentes viales y 14 colisiones, que dejaron 74 personas heridas.

Además las autoridades decomisaron 6.871 licencias de conducir y realizaron 12.273 pruebas de alcoholemia, de las cuales 571 dieron positivo, medidas que, según las autoridades, ayudaron a prevenir más tragedias en carretera.

Los equipos de rescate también salvaron la vida a 30 personas en riesgo de ahogamiento, además de brindar 1.566 atenciones prehospitalarias y efectuar 877 traslados en ambulancia.

El operativo, desarrollado a nivel nacional, incluyó 653 patrullajes preventivos y 1.433 puntos de control y seguridad, en tanto la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) lideró implementó este domingo caravanas de retorno seguro.

El asueto, conocido como “Semana Morazánica”, combina los tres feriados nacionales de octubre: el natalicio del prócer Francisco Morazán (3 de octubre), el Día del Descubrimiento de América (12 de octubre) y el Día de las Fuerzas Armadas (21 de octubre).

El Gobierno amplió el período de descanso concediendo dos días adicionales a los empleados del sector público, que serán compensados con días de sus vacaciones.

El asueto de una semana también fue aprovechado por algunos hondureños para viajar a países vecinos, principalmente El Salvador y Guatemala, de acuerdo con las autoridades migratorias. EFE

