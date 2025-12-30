Siria impone un toque de queda nocturno en una ciudad portuaria tras la ola de violencia sectaria

Las autoridades sirias impusieron el martes un toque de queda nocturno en la ciudad portuaria de Latakia tras los ataques del día anterior en barrios de mayoría alauita.

El Ministerio del Interior anunció un «toque de queda en la ciudad de Latakia, vigente desde las 17H00 (14H00 GMT) del martes 30 de diciembre de 2025 hasta las 06H00 horas (03H00 GMT) del miércoles 31 de diciembre de 2025».

Desde que el expresidente sirio, Bashar al Asad, también alauita, fuera derrocado en diciembre de 2024, este grupo minoritario ha sido objeto de ataques.

El lunes, varias personas atacaron barrios de mayoría alauita, dañando coches y destrozando tiendas.

Los ataques se produjeron un día después de que tres personas murieran durante las protestas masivas de esta comunidad minoritaria tras un atentado con bomba en la ciudad de Homs.

Según una fuente de seguridad, una de las víctimas era miembro de las fuerzas de seguridad sirias.

Las autoridades sirias afirmaron el lunes que las fuerzas «reforzaron su despliegue en varios barrios de la ciudad de Latakia, como parte de las medidas adoptadas para supervisar la situación sobre el terreno, mejorar la seguridad y la estabilidad, y garantizar la seguridad de los ciudadanos y los bienes».

Latakia, una ciudad situada en el corazón de la zona alauita de Siria, también cuenta con varios barrios de mayoría sunita.

En marzo, cientos de alauitas fueron asesinados en masacres sectarias en esta zona de Siria.

A pesar de las garantías de Damasco de que todas las comunidades de Siria estarán protegidas, las minorías siguen mostrándose cautelosas ante su futuro bajo las nuevas autoridades.

