Federer señala que no tiene ninguna intención de presionar a sus hijos para que jueguen al tenis. Pero una cosa está clara: es embajador de este deporte y ha ayudado a despertar el interés de los más jóvenes.

Roger Federer reconoce que sus padres no lo obligaron a convertirse en profesional. (SRF/swissinfo.ch)

En 2003 se creó la Fundación Roger Federer, que ayuda a financiar proyectos educativos y deportivos en países con tasas altas de mortalidad infantil. Robert Federer atiende la gestión de la fundación, así como el correo de los fans de su hijo. Roger, en una entrevista con SRF, elogia a sus padres por no haber sido agresivos con él y por preocuparse siempre por su vida.

Robert y Lynette se casaron en 1973, y el 8 de agosto de 1981 nació Roger. Jugaban a menudo al tenis con él. Y desde pequeño estaba claro que era un jugador con talento. Pero Federer reconoce que no lo obligaron a convertirse en profesional. Fue su decisión.

En enero de 2018, mientras competía en el Abierto de Australia, contó a un canal de televisión lo que sentía por su esposa, la extenista Mirka Vavrinec, con quien se casó en 2009. “Formar una familia era algo que siempre quise cuando conocí a Mirka, en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Mi vida cambió completamente. Y es lo mejor que me ha pasado”. También expresa su devoción por Mirka en esta entrevista con la televisión pública suiza SRF.

El ‘rey de la hierba’ llega al torneo de Grand Slam tras haberse perdido la temporada de tierra batida para así estar fresco de cara a la hierba. Su octavo triunfo en Wimbledon en individuales masculinos en 2017 y sus 20 títulos de Grand Slam individuales –el mayor palmarés en la historia para un jugador masculino– confirman su lugar no solo como el mejor tenista de todos los tiempos, sino también como uno de los mejores deportistas.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

La importancia que para Federer tiene la familia 02 de julio de 2018 - 11:11 El número 2 en el ranking mundial ATP de tenis, Roger Federer, es el favorito para ganar el torneo de Wimbledon, que comienza hoy 2 de julio. A sus 36 años, Federer insiste en que su amor por la familia es lo que sigue impulsando su espíritu competitivo. El ‘rey de la hierba’ llega al torneo de Grand Slam tras haberse perdido la temporada de tierra batida para así estar fresco de cara a la hierba. Su octavo triunfo en Wimbledon en individuales masculinos en 2017 y sus 20 títulos de Grand Slam individuales –el mayor palmarés en la historia para un jugador masculino– confirman su lugar no solo como el mejor tenista de todos los tiempos, sino también como uno de los mejores deportistas. Llorando de alegría Momentos después de su última victoria en Wimbledon, lloró al ver que sus hijos gemelos, Leo y Lennart, habían estado en la cancha junto a sus hijas gemelas Myla Rose y Charlene Riva, su esposa Mirka, su madre Lynette, su padre Robert y su hermana Diana. En enero de 2018, mientras competía en el Abierto de Australia, contó a un canal de televisión lo que sentía por su esposa, la extenista Mirka Vavrinec, con quien se casó en 2009. “Formar una familia era algo que siempre quise cuando conocí a Mirka, en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Mi vida cambió completamente. Y es lo mejor que me ha pasado”. También expresa su devoción por Mirka en esta entrevista con la televisión pública suiza SRF. Federer dice que para él también es importante sentir el apoyo de sus padres, que lo iniciaron en el tenis. Según Robert Federer, su hijo heredó los dones atléticos de su madre. Nacido en Suiza, con 20 años Robert se trasladó a Sudáfrica, donde conoció a Lynette, que se había criado en Johannesburgo y era una estrella del multideporte: jugaba al hockey sobre hierba de competición, pero tuvo que dejarlo por lesiones en las piernas. Sin presión Robert y Lynette se casaron en 1973, y el 8 de agosto de 1981 nació Roger. Jugaban a menudo al tenis con él. Y desde pequeño estaba claro que era un jugador con talento. Pero Federer reconoce que no lo obligaron a convertirse en profesional. Fue su decisión. Hoy en día, Federer es famoso por su tranquilidad en la cancha, aunque de niño podía ser muy impulsivo. Una vez Robert salió de la cancha con su hijo porque durante un partido Roger estaba comportándose de manera violenta. El incidente le enseñó a Roger que en la cancha su comportamiento importaba tanto como su técnica. En alguna ocasión Lynette ha declarado que jamás se enfadaron con él por perder. Solo, por su mal comportamiento. En 2003 se creó la Fundación Roger Federer, que ayuda a financiar proyectos educativos y deportivos en países con tasas altas de mortalidad infantil. Robert Federer atiende la gestión de la fundación, así como el correo de los fans de su hijo. Roger, en una entrevista con SRF, elogia a sus padres por no haber sido agresivos con él y por preocuparse siempre por su vida. Federer señala que no tiene ninguna intención de presionar a sus hijos para que jueguen al tenis. Pero una cosa está clara: es embajador de este deporte y ha ayudado a despertar el interés de los más jóvenes.