La legislación suiza en materia de ciudadanía ha sufrido cambios drásticos en los últimos 20 años. Para empezar, una mujer suiza ya no pierde su ...

Hacerse suizo cuesta más o menos según dónde 21 de octubre de 2018 - 14:07 Los aranceles administrativos del procedimiento para obtener la ciudadanía suiza varían considerablemente entre los cantones, según muestra un nuevo informe. En otros países, el proceso suele ser gratuito. En un momento en que el valor de un pasaporte, tanto simbólico como real, es un tema de debate, obtener la versión suiza cuesta entre doscientos y un par de miles de francos, informa el periódico dominical ‘Le Matin Dimanche’. Hasta el 2006, los cantones podían establecer libremente las tarifas relativas a la nacionalización. Sin embargo, ese año entró en vigor una ley según la cual solamente los costos administrativos deben facturarse al candidato. Sin embargo, los costos administrativos varían ampliamente de un cantón a otro. En Friburgo pueden oscilar entre 1 800 y 3 000 francos (dependiendo de la comuna); en Vaud, de 550 a 850. En Ginebra el arancel asciende a 1 250, y a 1 700 en Zúrich. ¿Por qué las disparidades? Funcionarios del cantón de Friburgo, contactados por ‘Le Matin Dimanche’, explicaron que las facturas se establecen de manera individual con base en las etapas administrativas que se requieren. En el cantón de Neuchâtel (1 650), se calcula una tarifa promedio aplicable a todos, mientras que en Vaud, el monto es subsidiado por las autoridades. En este último caso, la idea es contribuir al objetivo cantonal de “alentar la naturalización de los extranjeros”, según una portavoz de la oficina de ciudadanía. Una medida que ha sido criticada por el diputado Jean-Luc Addor, de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora), para quien significa “regalar el pasaporte”. Cualesquiera que sean las razones, se lleva a cabo una investigación más profunda sobre las disparidades, informa el periódico dominical. El regulador suizo de precios abrió una consulta para saber más sobre si las diferencias están justificadas o no.